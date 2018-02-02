Испания передала США обвиняемого в хакерских атаках россиянина Левашова

Сотрудники испанских правоохранительных органов передали американской стороне гражданина России, задержанного в Испании по запросу США, сообщается в пятницу на сайте местной полиции.

"Сотрудники национальной полиции передали американским судебным приставам гражданина России, задержанного по Международному ордену на арест", - говорится в сообщении полиции.

Западные СМИ отмечают, что речь идет о задержанном ранее россиянине Петре Левашове, которого обвиняют в хакерских атаках.

П.Левашов был задержан 7 апреля в Барселоне, где отдыхал с семьей.

Власти США предъявили П.Левашову обвинение по восьми пунктам в связи с предполагаемым управлением компьютерной сетью "Келихос" - глобальной сетью из десятков тысяч зараженных компьютеров. Эта сеть, предположительно, использовалась для незаконного сбора данных, массовой рассылки спам-сообщений, установки "программ-вымогателей" и других вредоносных программ.

При этом его экстрадиции добивались как власти США, так и России.

В октябре 2017 года Национальный суд Испании согласился на экстрадицию П.Левашова в США.