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Регион 02.02.2018 18:16

В Грузии предложили ввести уголовное наказание за обращение к "ворам в законе" для решения проблем

В Грузии не должно быть почвы для воровского менталитета, власти будут последовательны и непримиримы в работе на этом направлении, заявил премьер-министр Гиоргий Квирикашвили.

"Мы разработали ряд изменений, которые предусматривают ужесточение в закон о членстве в воровском сообществе и "ворах в законе". По новым изменениям, будет наказуемо обращение к "ворам в законе" для решения определенных вопросов и это очень важно", - сказал Г.Квирикашвили в пятницу на заседании правительства, представляя законопроект об усилении борьбы с организованной преступностью.

Действующий в Грузии закон о членстве в воровском сообществе и "ворах в законе" предполагает наказание сроком до восьми лет тюрьмы.

Премьер заявил, что правительство окажет правоохранительным органам любую помощь в усилении борьбы с организованной преступностью.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КРИМИНАЛИТЕТ, БОРЬБА, ЗАКОНОПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]