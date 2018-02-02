В Грузии не должно быть почвы для воровского менталитета, власти будут последовательны и непримиримы в работе на этом направлении, заявил премьер-министр Гиоргий Квирикашвили.

"Мы разработали ряд изменений, которые предусматривают ужесточение в закон о членстве в воровском сообществе и "ворах в законе". По новым изменениям, будет наказуемо обращение к "ворам в законе" для решения определенных вопросов и это очень важно", - сказал Г.Квирикашвили в пятницу на заседании правительства, представляя законопроект об усилении борьбы с организованной преступностью.

Действующий в Грузии закон о членстве в воровском сообществе и "ворах в законе" предполагает наказание сроком до восьми лет тюрьмы.

Премьер заявил, что правительство окажет правоохранительным органам любую помощь в усилении борьбы с организованной преступностью.