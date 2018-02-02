Азерэнержи в январе выработало более 2,1 млрд кВт/ч электроэнергии

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе 2018 года произвело 2,123 млрд кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе общества.
Как сообщалось, в январе 2017 года "Азерэнержи" выработало 2,164 млрд кВт/час электроэнергии. Таким образом, в январе текущего года спад выработки составил 1,9%.
В 2017 году "Азерэнержи" произвело 20 млрд 29,9 млн кВт/ч электроэнергии.
Н.Аббасова
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