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Бизнес и законодательство 02.02.2018 17:08

На выставке «Продэкспо» в Москве в феврале примут участие более 25 азербайджанских компаний

Более 25 азербайджанских компаний будут представлены на международной выставке «Продэкспо» в Москве, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.

В министерстве отметили, что Азербайджан будет представлен единым стендом Made in Azerbaijan. На выставке будут представлены различные виды вин, минеральных вод, кондитерские изделия, чай, сухофрукты и др.

Международная продовольственная выставка «Продэкспо 2018» пройдет в Москве с 5 по 9 февраля.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВЫСТАВКА, ПРОДЭКСПО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]