На выставке «Продэкспо» в Москве в феврале примут участие более 25 азербайджанских компаний

Более 25 азербайджанских компаний будут представлены на международной выставке «Продэкспо» в Москве, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.

В министерстве отметили, что Азербайджан будет представлен единым стендом Made in Azerbaijan. На выставке будут представлены различные виды вин, минеральных вод, кондитерские изделия, чай, сухофрукты и др.

Международная продовольственная выставка «Продэкспо 2018» пройдет в Москве с 5 по 9 февраля.

Б.Рустамбеков