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Дальнее зарубежье 02.02.2018 18:30

В сухопутных войсках Израиля создадут подразделение тактических ракет

Министр обороны Авигдор Либерман утвердил создание в составе армии обороны Израиля подразделений тактических ракет, которые будут частью сухопутных войск.

На первичное развертывание подразделений выделено $0,5 млрд, сообщило в пятницу интернет-издание NEWSru Israel со ссылкой на газету "Едиот Ахронот".

На первом этапе подразделения будут оснащаться ракетами израильского производств "Экстра" дальностью до 150 км, которые уже приняты на вооружение артиллерийскими армейскими подразделениями. Этими же ракетами будут оснащаться боевые корабли и самолеты.

На втором этапе планируется закупка ракет дальностью до 300 км. Среди возможных вариантов - ракеты LORA "Хищный ястреб".

Обе ракеты израильского производства. По неподтвержденным данным, ракета "Экстра" однажды была применена для поражения цели на территории Сирии, отмечает издание.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АРМИЯ, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]