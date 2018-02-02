Премьер Молдавии против выхода страны из СНГ

Выход из Содружества независимых государств неблагоприятен для Молдавии, заявил премьер страны Павел Филип журналистам в пятницу.

"У нас хорошие отношения с государствами Содружества, есть соглашение о свободной торговле и многие другие льготы со странами-участницами СНГ. Проведенные коллегами из министерства экономики и инфраструктуры анализы показывают, что выход республики Молдова из СНГ неблагоприятен для нашей страны", - подчеркнул глава правительства.

В то же время он признал, что сейчас сложились не самые хорошие отношения с Россией. Он подчеркнул, что "отношения с РФ должны основываться на взаимном уважении".

"Мы хотим хороших отношений с Россией. В 2016 году мы приложили много усилий, нам удалось разблокировать ряд вопросов, были встречи с высшим руководством. Однако, к сожалению, дела застопорились после избрания президента Республики Молдова. Также в этот период мы не получили много ответов на вопросы, направленные в официальной ноте", - сказал П.Филип журналистам в пятницу .

Он отметил, что "СНГ - это не только Россия".

Как уже сообщал "Интерфакс", в начале января Либеральная партия выступила с инициативой выхода Молдавии из состава СНГ. Политики и эксперты расценили эти инициативы как "стремление ЛПМ консолидировать свой электорат перед парламентскими выборами", которые должны пройти в конце этого года. Демократическая партия, которая имеет большинство в парламенте, заявила, что не поддержит эту законодательную инициативу, а президент Игорь Додон заявил, что "намерен ее блокировать всеми доступными законными средствами".