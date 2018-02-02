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Регион 02.02.2018 19:02

ЕС вновь напоминает Анкаре о связи европейской перспективы Турции с уважением верховенства права

Отмена решения суда об освобождении главы турецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча и задержание членов исполнительного комитета Турецкой медицинской ассоциации вызывают обеспокоенность Европейского союза.

Эти факты являются "последними примерами тревожных событий, подрывающих верховенство права, независимость и беспристрастность судебной власти в Турции", говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по политике соседства Йоханнеса Хана, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Невыполнение решений, в том числе недавнего решения Конституционного суда, и продолжение задержания двух журналистов в дополнение к подрыву верховенства права создают риск возникновения плачевного прецедента, поскольку это вызывает серьезные сомнения в существовании эффективных средств правовой защиты", - заявили высокопоставленные представители ЕС.

"Европейский союз ожидает, что власти Турции обеспечат выполнение решения Конституционного суда от 11 января 2018 года и незамедлительно освободят журналистов. Конкретные и долгосрочные улучшения в области верховенства права и основных свобод остаются важными для перспектив отношений между ЕС и Турцией", - подчеркнули Ф.Могерини и Й.Хан.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ПРАВА, СВОБОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]