ЕС вновь напоминает Анкаре о связи европейской перспективы Турции с уважением верховенства права

Отмена решения суда об освобождении главы турецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча и задержание членов исполнительного комитета Турецкой медицинской ассоциации вызывают обеспокоенность Европейского союза.

Эти факты являются "последними примерами тревожных событий, подрывающих верховенство права, независимость и беспристрастность судебной власти в Турции", говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по политике соседства Йоханнеса Хана, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Невыполнение решений, в том числе недавнего решения Конституционного суда, и продолжение задержания двух журналистов в дополнение к подрыву верховенства права создают риск возникновения плачевного прецедента, поскольку это вызывает серьезные сомнения в существовании эффективных средств правовой защиты", - заявили высокопоставленные представители ЕС.

"Европейский союз ожидает, что власти Турции обеспечат выполнение решения Конституционного суда от 11 января 2018 года и незамедлительно освободят журналистов. Конкретные и долгосрочные улучшения в области верховенства права и основных свобод остаются важными для перспектив отношений между ЕС и Турцией", - подчеркнули Ф.Могерини и Й.Хан.