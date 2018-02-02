Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане за 2017г сократился на 28,5% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в 2017 году сократился на 28,5% - до 11 млрд 757,8 млн манатов на 31 декабря 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Объем просроченных кредитов на начало января 2018 года составляет 1 млрд 626,7 млн манатов (рост за 2017г на 10,4%) или 13,8% всех кредитов.
На 31 декабря 2017 года банками с долей государства выдано кредитов на 1 млрд 916,2 млн манатов (спад на 66,7%) или 16,3% всех кредитов, частными банками - 9 млрд 421,4 млн манатов (спад на 7,8%) или 80,1% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема кредитов, выданных на конец 2017 года на кредиты в национальной валюте приходится 6 млрд 953,6 млн манатов (спад на 19,7%), в иностранной валюте - 4 млрд 804,2 млн манатов (спад на 38,3%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте по итогам 2017 года составляет 40,8% против 47,3% по итогам 2016 года.
В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 31 декабря 2017 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 69,2 млн манатов (17,6% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 315,5 млн манатов (2,7%), сельское хозяйство и переработку – 429,2 млн манатов (3,7%), строительство и недвижимость – 546,2 млн манатов (4,6%), промышленность и производственный сектор – 621,2 млн манатов (5,3%), транспорт и связь - 1 млрд 126,7 млн манатов (9,6%), на домохозяйства - 4 млрд 606,5 млн манатов (39,2%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в 2017 года сократился на 21,4%.
Н.Аббасова
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