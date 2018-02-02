Американский бизнес не будет считать "токсичными" фигурантов опубликованного на этой неделе "кремлевского списка", считает глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексей Родзянко.

"Мне кажется, нет", - сказал А.Родзянко в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, будет ли американское бизнес-лобби считать "токсичными" фигурантов "кремлевского списка".

"И мне кажется, если бы список был чуть короче, если бы кого-то не внесли в него, то тогда было бы больше внимания к тем, кто попал в этот список", - отметил он.

"А когда этот список столь обширный, и включает, в том числе, олигархов, которые из последних трех лет два года провели в тюрьме, то он становится нейтральным и бессодержательным по отношению к любому из его фигурантов", - сказал А.Родзянко.

"С другой стороны, да, есть список, да, он попал в руки всех комплаенс-офицеров США, практически все эти люди у них уже фигурируют в различных списках, ну, еще один добавился",- отметил глава AmCham.

"Будет ли от этого отрицательный эффект или нет, сейчас трудно сказать. Но, мне кажется, что, если и будет какой-то отрицательный эффект, то наименьший из возможных", - сказал А.Родзянко.