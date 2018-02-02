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Дальнее зарубежье 02.02.2018 19:15

Глава Американской торговой палаты сомневается, что бизнес в США отнесется к попавшим в "кремлевский список" как к "токсичным" фигурам

Американский бизнес не будет считать "токсичными" фигурантов опубликованного на этой неделе "кремлевского списка", считает глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексей Родзянко.

"Мне кажется, нет", - сказал А.Родзянко в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, будет ли американское бизнес-лобби считать "токсичными" фигурантов "кремлевского списка".

"И мне кажется, если бы список был чуть короче, если бы кого-то не внесли в него, то тогда было бы больше внимания к тем, кто попал в этот список", - отметил он.

"А когда этот список столь обширный, и включает, в том числе, олигархов, которые из последних трех лет два года провели в тюрьме, то он становится нейтральным и бессодержательным по отношению к любому из его фигурантов", - сказал А.Родзянко.

"С другой стороны, да, есть список, да, он попал в руки всех комплаенс-офицеров США, практически все эти люди у них уже фигурируют в различных списках, ну, еще один добавился",- отметил глава AmCham.

"Будет ли от этого отрицательный эффект или нет, сейчас трудно сказать. Но, мне кажется, что, если и будет какой-то отрицательный эффект, то наименьший из возможных", - сказал А.Родзянко.

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Тэги: США, РОССИЯ, СПИСОК/БИЗНЕСМЕНЫ, ОТНОШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]