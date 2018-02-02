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СНГ 02.02.2018 19:26

Глава Минобороны Украины направился в США для встречи с американским коллегой Мэттисом

Министр обороны Украины Степан Полторак отбыл с визитом в США, где проведет ряд встреч с руководством американского оборонного ведомства.

"В рамках визита министр примет участие в двусторонних оборонных консультациях. Состоятся встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, представителями руководства оборонного ведомства США, а также руководством и офицерами оперативно-стратегического уровня Национального военного колледжа США", - сообщает в пятницу сайт Минобороны Украины.

В планах С.Полторака также встречи с украинскими волонтерами, проживающими в США и журналистами украинской службы "Голоса Америки".

Возвращение министра в Украину запланировано на 6 февраля.

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Тэги: УКРАИНА, США, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]