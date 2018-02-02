Глава Минобороны Украины направился в США для встречи с американским коллегой Мэттисом

Министр обороны Украины Степан Полторак отбыл с визитом в США, где проведет ряд встреч с руководством американского оборонного ведомства.

"В рамках визита министр примет участие в двусторонних оборонных консультациях. Состоятся встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, представителями руководства оборонного ведомства США, а также руководством и офицерами оперативно-стратегического уровня Национального военного колледжа США", - сообщает в пятницу сайт Минобороны Украины.

В планах С.Полторака также встречи с украинскими волонтерами, проживающими в США и журналистами украинской службы "Голоса Америки".

Возвращение министра в Украину запланировано на 6 февраля.