В Азербайджане пресекли канал незаконной миграции из Индии - ГМС

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана задержала на территории страны 89 незаконных мигрантов из Индии, сообщает пресс-служба ГМС.

«В результате проведенных 29-31 января и 1 февраля мероприятий против незаконной миграции были задержаны 89 граждан Индии»,- говорится в сообщении.

ГМС установила, что 36 граждан Индии проживали без регистрации, у 31 – просрочена виза, 19 – нарушили цели пребывания в Азербайджане, и один – проживал не по месту регистрации.

ГМС отмечает, что граждане Индии Мохаммад Сакари, Алимуддин Саикх, Алларакх, Патхан Жунедкхан Мукимкхан, а также гражданин Пакистана Саджид Фраз организовали приезд задержанных граждан в Азербайджан под предлогом трудоустройства.

«В результате проведенных мероприятий организаторы нелегального канала – М.Сакари, А.Саикх и П.Мукимкхан - были задержаны. Другой член организованной группы Алларакх по кличке «Мунна» был задержан 31 января 2018 года в Международном аэропорту Гейдара Алиева при попытке выезда из Азербайджана и помещен в Центр содержания нелегальных мигрантов в Баку»,- говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в результате проведенного разбирательства, было установлено, что члены указанной организованной преступной группировки под предлогом трудоустройства и получения образования в Азербайджане брали у каждого незаконного мигранта по $400-500 и обещали легализовать их пребывание в республике.

«Жена С.Фраза, гражданка Азербайджана Фраз (Гасымова) Гюнель обещала организовать прием иностранцев в университеты. Кроме того, гражданин Азербайджана, Ватан Гумбатов и его теща Рафига Нагиева предоставили некоторым иностранцам жилые участки в бакинском поселке Рамана. Гражданка Азербайджана Вафа Аскерова предоставила 8 иностранцам жилой участок в поселке Балаханы»,- говорится в сообщении.

ГМС отмечает, что незаконные действия указанных иностранцев были доказаны. «Факты нашли свое подтверждение, действующий канал незаконной миграции пресечен»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде