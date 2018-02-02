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Дальнее зарубежье 02.02.2018 19:44

Dell рассматривает различные стратегии развития, включая IPO и объединение с VMware

Американский производитель компьютерной техники Dell Inc. рассматривает различные варианты дальнейшего развития бизнеса, включая слияние с VMware, размещение акций или продолжение работы в текущем формате, говорится в пресс-релизе компании.

При этом руководство Dell подчеркнуло, что речь о продаже компании или доли в VMware третьим лицам не идет.

VMware, занимающаяся облачными технологиями, досталась Dell в рамках сделки по приобретению EMC в 2016 году. Теперь Dell владеет 80% акций компании.

Ранее источники сообщали о том, что Dell может организовать обратное слияние - то есть сделку, при которой формальным покупателем Dell выступит значительно меньшая по капитализации VMware. Сделка была бы оплачена новыми акциями, которые достались бы инвесторам Dell, основателю компании Майклу Делу и инвестфонду Silver Lake.

Dell перестала быть публичной компанией в 2013 году, когда ее основатель Майкл Dell и инвестфирма Silver Lake провели делистинг на $25 млрд.

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Тэги: DELL, СТРАТЕГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]