Dell рассматривает различные стратегии развития, включая IPO и объединение с VMware

Американский производитель компьютерной техники Dell Inc. рассматривает различные варианты дальнейшего развития бизнеса, включая слияние с VMware, размещение акций или продолжение работы в текущем формате, говорится в пресс-релизе компании.

При этом руководство Dell подчеркнуло, что речь о продаже компании или доли в VMware третьим лицам не идет.

VMware, занимающаяся облачными технологиями, досталась Dell в рамках сделки по приобретению EMC в 2016 году. Теперь Dell владеет 80% акций компании.

Ранее источники сообщали о том, что Dell может организовать обратное слияние - то есть сделку, при которой формальным покупателем Dell выступит значительно меньшая по капитализации VMware. Сделка была бы оплачена новыми акциями, которые достались бы инвесторам Dell, основателю компании Майклу Делу и инвестфонду Silver Lake.

Dell перестала быть публичной компанией в 2013 году, когда ее основатель Майкл Dell и инвестфирма Silver Lake провели делистинг на $25 млрд.