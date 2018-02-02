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СНГ 02.02.2018 20:01

Власти Украины намерены сохранить цену газа для населения до конца зимы, вопреки требованию МВФ о повышении

Цена на газ, отпускаемый для нужд населения Украины в рамках специальных обязательств (PSO), до конца текущего отопительного сезона не изменится, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом сказал, я буду придерживаться своего слова. Действительно есть вопрос, и об этом заявил представитель МВФ в Украине, в том, чтобы выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Мы сейчас работаем с МВФ, мы имеем свое мнение, я с некоторыми вопросами не соглашаюсь - я считаю, что должно быть справедливое формирование цены в стране", - сказал он на брифинге в Богуславе (Киевская область) в пятницу.

Глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман на этой неделе заявил, что приведение цен на газ к рыночному уровню, наряду с принятием закона об антикоррупционном суде, являются основным условиями завершения четвертого обзора программы расширенного финансирования для Украины и выделения стране очередного транша кредита.

МВФ считает, что внедрение рыночных цен на газовом рынке позволит уйти от искусственной сегментации рынка.

Украина надеется получить от МВФ около $17 млрд в рамках реализуемой с 2015 года 4-летней программы расширенного финансирования EFF. Киев к настоящему времени получил четыре транша финансирования общим объемом $8,7 млрд. Выделение очередного транша, которое первоначально было запланировано еще на май-июнь 2017 года, отложено на неопределенный срок, поскольку Украина пока не смогла выполнить ряд условий программы.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]