Власти Украины намерены сохранить цену газа для населения до конца зимы, вопреки требованию МВФ о повышении

Цена на газ, отпускаемый для нужд населения Украины в рамках специальных обязательств (PSO), до конца текущего отопительного сезона не изменится, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
"Цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом сказал, я буду придерживаться своего слова. Действительно есть вопрос, и об этом заявил представитель МВФ в Украине, в том, чтобы выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Мы сейчас работаем с МВФ, мы имеем свое мнение, я с некоторыми вопросами не соглашаюсь - я считаю, что должно быть справедливое формирование цены в стране", - сказал он на брифинге в Богуславе (Киевская область) в пятницу.
Глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман на этой неделе заявил, что приведение цен на газ к рыночному уровню, наряду с принятием закона об антикоррупционном суде, являются основным условиями завершения четвертого обзора программы расширенного финансирования для Украины и выделения стране очередного транша кредита.
МВФ считает, что внедрение рыночных цен на газовом рынке позволит уйти от искусственной сегментации рынка.
Украина надеется получить от МВФ около $17 млрд в рамках реализуемой с 2015 года 4-летней программы расширенного финансирования EFF. Киев к настоящему времени получил четыре транша финансирования общим объемом $8,7 млрд. Выделение очередного транша, которое первоначально было запланировано еще на май-июнь 2017 года, отложено на неопределенный срок, поскольку Украина пока не смогла выполнить ряд условий программы.
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