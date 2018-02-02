Министр иностранных дел Греции получил письмо с угрозами

Правоохранительные органы Греции начали расследование в связи с тем, что министр иностранных дел страны Никос Котзиас получил письмо с угрозами, рассказал в пятницу в интервью телеканалу ANT1 министр гражданской защиты Никос Тоскас.
Глава МИД в четверг получил письмо с угрозами в котором Н.Котзиасу пообещали "три пули".
"Угрозы адресованы ему и его семье", - пояснил Н.Тоскас, уточнив, что, вероятно, угрозы связаны с тем, что министр занимается урегулированием проблемы, связанной с переименованием соседней Бывшей югославской республики Македония, поскольку Скопье рассчитывает стать членом НАТО и ЕС, но не может сделать этого без изменения официального названия.
Греческие власти выступают против переименования соседнего государства в Македонию, подчеркивая, что большая часть исторической Македонии находится на территории Греции - в одноименном регионе на севере страны. В официальном греческом делопроизводстве и на греческих картах Бывшая югославская республика Македония называется Скопией по названию столицы страны.
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