Президент Алиев распорядился выделить около 7 млн манатов на строительство школ в 6 районах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить из госбюджета 6 млн 870 тыс. манатов на строительство школ модульного типа в регионах страны.
Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Согласно распоряжению данные средства будут направлены на строительство 22 школ модульного типа (на 1,332 тыс. учеников) в шести районах страны – Хачмазском, Губинском, Гусарском, Шабранском, Сиязанском и Хызынском.
Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2018 год в рамках государственных капвложений.
А.Азизов
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