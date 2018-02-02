Президент Алиев распорядился выделить около 7 млн манатов на строительство школ в 6 районах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить из госбюджета 6 млн 870 тыс. манатов на строительство школ модульного типа в регионах страны.

Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Согласно распоряжению данные средства будут направлены на строительство 22 школ модульного типа (на 1,332 тыс. учеников) в шести районах страны – Хачмазском, Губинском, Гусарском, Шабранском, Сиязанском и Хызынском.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2018 год в рамках государственных капвложений.

А.Азизов