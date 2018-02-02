Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1238 RUR   0.0303 GBR   2.4241 TRY   0.4542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.80 Brent   69.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 4 Фев 5 Фев 10°

Наука и образование 02.02.2018 20:19

Президент Алиев распорядился выделить около 7 млн манатов на строительство школ в 6 районах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить из госбюджета 6 млн 870 тыс. манатов на строительство школ модульного типа в регионах страны.

Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Согласно распоряжению данные средства будут направлены на строительство 22 школ модульного типа (на 1,332 тыс. учеников) в шести районах страны – Хачмазском, Губинском, Гусарском, Шабранском, Сиязанском и Хызынском.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2018 год в рамках государственных капвложений.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШКОЛЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО, СРЕДСТВА


Похожие новости


Азербайджан в 2018 году решит проблему школ в аварийном состоянии – президент Алиев Мэр Баку отмечает о необходимости строительства в столице дополнительно 183 детсадов и 28 школ Несколько новых школьных зданий будут сданы в эксплуатацию в новом учебном году в Самухском районе Азербайджана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]