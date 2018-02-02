Джанет Йеллен продолжит карьеру в Брукингском институте, будет работать рядом со своим предшественником на посту главы ФРС Бернанке

Джанет Йеллен, уходящая с поста председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в субботу, поступит на работу в Брукингский институт в Вашингтоне.

Как говорится в пресс-релизе института, являющегося одним из главных аналитических центров в мире в сфере экономики и внешней политики, она присоединится к команде исследователей Центра Хатчинсона по бюджетной и денежно-кредитной политике, где уже работает ее предшественник на посту главы ФРС Бен Бернанке.

"Я с нетерпением жду возможности продолжить экономические исследования, особенно связанные с рынком труда, и участвовать в публичной дискуссии по широкому ряду экономических вопросов", - заявила Дж.Йеллен.

Дж.Йеллен, которой в прошлом году исполнился 71 год, возглавляла Федрезерв с 2014 по 2018 год. До этого она четыре года была заместителем председателя ФРС, а до этого шесть лет проработала главой Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско. Она получила степень доктора наук в Йельском университете, ее научными руководителями были лауреаты Нобелевской премии Джеймс Тобин и Джозеф Стиглиц.