Минфин США объявил о новых санкциях против физических и юридических лиц, имеющих отношение к финансовой сети ливанского шиитского движения "Хезболла", передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление ведомства.
Под санкциями оказались шесть человек и семь компаний из Ливана, Ганы и Либерии, связанные с финансистом "Хезболлы" Адхамом Табаджой, сообщает АП.
"Хезболла" - террористическая организация, ответственная за гибель сотен американцев. Она также является основным сателлитом Ирана, используемым для подрыва легитимных арабских правительств по всему Ближнему Востоку. Администрация привержена задаче раскрытия и разрушения сетей "Хезболлы", в том числе на Ближнем Востоке и в Западной Африке, которые используют для финансирования нелегальных операций", - говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.
С.Мунчин пообещал продолжать политику изоляции "Хезболлы" от международной финансовой системы.
АП отмечает, что в администрации США рассматривают эти санкции в качестве "первой волны" мер, направленных на ослабление движения "Хезболлы", которому оказывает поддержку Иран. В Вашингтоне оценивают ежегодную помощь Тегерана "Хезболле" примерно в $700 млн, добавляет АП.
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