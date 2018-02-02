Google и Saudi Aramco могут совместно создать техноцентр в Саудовской Аравии

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, и нефтяная госкорпорация Saudi Aramco ведут переговоры о создании в Саудовской Аравии высокотехнологичного центра, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, переговоры ведутся уже несколько месяцев и касаются, в частности, создания в стране ряда центров обработки данных (ЦОД).
Вместе с тем пока неясно, кому будут принадлежать эти ЦОД и какую информацию они будут обрабатывать. Когда сделка будет заключена и на какой срок, также непонятно.
В любом случае, подобное партнерство с одной из крупнейших компаний мира поможет развитию технологий в Саудовской Аравии. Именно такую цель ставит перед королевством наследный принц Мохаммед бин Салман в рамках стратегии Vision 2030, направленной на снижение зависимости от экспорта энергоносителей.
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