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Google и Saudi Aramco могут совместно создать техноцентр в Саудовской Аравии

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, и нефтяная госкорпорация Saudi Aramco ведут переговоры о создании в Саудовской Аравии высокотехнологичного центра, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, переговоры ведутся уже несколько месяцев и касаются, в частности, создания в стране ряда центров обработки данных (ЦОД).

Вместе с тем пока неясно, кому будут принадлежать эти ЦОД и какую информацию они будут обрабатывать. Когда сделка будет заключена и на какой срок, также непонятно.

В любом случае, подобное партнерство с одной из крупнейших компаний мира поможет развитию технологий в Саудовской Аравии. Именно такую цель ставит перед королевством наследный принц Мохаммед бин Салман в рамках стратегии Vision 2030, направленной на снижение зависимости от экспорта энергоносителей.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, GOOGLE, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]