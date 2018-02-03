Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1238 RUR   0.0303 GBR   2.4241 TRY   0.4542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.80 Brent   69.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 5 Фев 10° 6 Фев

Дальнее зарубежье 03.02.2018 08:27

Глава Пентагона констатировал, что участникам сочинского Конгресса сирийского национального диалога не удалось добиться результата

Участникам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи не удалось добиться какого-либо результата, считает глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы хотим вернуться к задаче устранения ИГИЛ и уничтожения всех точек их базирования, чтобы они (террористы - ИФ) бежали, и добиться в Сирии того, чтобы мы могли свободнее участвовать в женевском процессе", - приводит слова Дж.Мэттиса пресс-служба министерства обороны США.

"Вы видите у (конгресса в) Сочи не получилось, и считаю, что это самый вежливый способ описать результат. Они - (спецпосланник ООН по Сирии) Стаффан де Мистура и ООН - направляются в Женеву", - заявил шеф Пентагона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СИРИЯ, СОЧИ, КОНГРЕСС


Похожие новости


США выделят средства механизму ООН по расследованию преступлений в Сирии В США полагают, что отвод турецких войск из района сирийского Африна был бы продуктивным шагом - советник Белого дома Пентагон бесконтрольно поставлял оружие проамериканским формированиям в САР, что привело к проведению Турцией военной операции - Минобороны РФ Тиллерсон: подконтрольные сирийским властям районы не получат международную помощь на восстановление Тиллерсон назвал главные цели США в Сирии Тиллерсон в выступлении в Гуверовском институте обозначит линию США в отношении Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]