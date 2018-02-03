Глава Пентагона констатировал, что участникам сочинского Конгресса сирийского национального диалога не удалось добиться результата

Участникам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи не удалось добиться какого-либо результата, считает глава Пентагона Джеймс Мэттис.
"Мы хотим вернуться к задаче устранения ИГИЛ и уничтожения всех точек их базирования, чтобы они (террористы - ИФ) бежали, и добиться в Сирии того, чтобы мы могли свободнее участвовать в женевском процессе", - приводит слова Дж.Мэттиса пресс-служба министерства обороны США.
"Вы видите у (конгресса в) Сочи не получилось, и считаю, что это самый вежливый способ описать результат. Они - (спецпосланник ООН по Сирии) Стаффан де Мистура и ООН - направляются в Женеву", - заявил шеф Пентагона.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Ясамальского района Баку
Спикер парламента Азербайджана награжден орденом «Чести» Казахстана
Денежная масса в Азербайджане в 2017г увеличилась на 9%
Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане за 2017г сократился на 28,5% - ЦБ
Внешние обязательства банков в Азербайджане в 2017г сократились в 3 раза
Космонавты побили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в открытом космосе, они провели там более 8 часов, 7 минут
Президент Алиев распорядился выделить около 7 млн манатов на строительство школ в 6 районах Азербайджана
В Азербайджане пресекли канал незаконной миграции из Индии - ГМС
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве
Абоненты Nar, присоединившиеся к пакету Full, стали обладателями Samsung Galaxy S8, iPad Pro и Samsung Gear S3
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»