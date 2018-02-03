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Дальнее зарубежье 03.02.2018 12:10

Токио поддерживает новую ядерную доктрину США - МИД Японии

Япония приветствует новую ядерную доктрину США, говорится в заявлении, опубликованном в субботу от имени министра иностранных дел Японии Таро Коно.

По его словам, "Токио признает решимость США обеспечить эффективность политики сдерживания и приверженность распространению ее на союзников, включая Японию, ввиду того, что ситуация в сфере международной безопасности быстро ухудшается с момента публикации прежней доктрины в 2010 году".

"Япония будет усиливать политику сдерживания в рамках японско-американского альянса через тесные консультации по вопросам, в том числе и ядерного сдерживания", - отмечается в заявлении министра.

"Япония продолжит тесно сотрудничать с США в деле продвижения реального и ощутимого ядерного разоружения, надлежащим образом отвечая на актуальные угрозы безопасности", - подчеркивается в документе.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ДОКТРИНА, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]