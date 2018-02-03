Махачкалинский морпорт в 2017г сократил перевалку грузов в 2,5 раза

Махачкалинский морской торговый порт в 2017 году снизил перевалку грузов в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом, до 1,3 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" помощник генерального директора порта Алик Абдулгамидов.
По его словам, перевалка зерна в морпорту в 2017 году снизилась на 1,9% , до 326 тыс. тонн, тогда как нефти - упала в 2,8 раза, до 1 млн 11 тыс. тонн.
А.Абдулгамидов отметил, что объемы перевалки зерна на экспорт удалось сохранить примерно на уровне 2016 года за счет мобилизации ресурсов порта и усовершенствования припортовой логистики.
"Снижение же объемов перевалки нефти связано с тем, что Минэнерго запретило порту транспортировать нефть с содержанием серы, превышающем 0,6%. У казахской нефти этот показатель равен 1,2%", - сказал он.
Ранее сообщалось, что объем перевалки нефти через Махачкалинский морской торговый порт в 2018 году планируется довести до 3 млн тонн. Этот показатель планируется увеличить за счет совершенствования инфраструктуры порта, которая позволяет переваливать до 7 млн тонн нефти в год.
Махачкалинский МТП включает в себя комплексы по перевалке сухих грузов мощностью 3 млн тонн в год, светлых и темных нефтепродуктов мощностью 7,9 млн тонн, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминалом мощностью 0,5 млн тонн в год. В декабре 2016 года ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт" было преобразовано в акционерное общество.
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