Махачкалинский морпорт в 2017г сократил перевалку грузов в 2,5 раза

Махачкалинский морской торговый порт в 2017 году снизил перевалку грузов в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом, до 1,3 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" помощник генерального директора порта Алик Абдулгамидов.

По его словам, перевалка зерна в морпорту в 2017 году снизилась на 1,9% , до 326 тыс. тонн, тогда как нефти - упала в 2,8 раза, до 1 млн 11 тыс. тонн.

А.Абдулгамидов отметил, что объемы перевалки зерна на экспорт удалось сохранить примерно на уровне 2016 года за счет мобилизации ресурсов порта и усовершенствования припортовой логистики.

"Снижение же объемов перевалки нефти связано с тем, что Минэнерго запретило порту транспортировать нефть с содержанием серы, превышающем 0,6%. У казахской нефти этот показатель равен 1,2%", - сказал он.

Ранее сообщалось, что объем перевалки нефти через Махачкалинский морской торговый порт в 2018 году планируется довести до 3 млн тонн. Этот показатель планируется увеличить за счет совершенствования инфраструктуры порта, которая позволяет переваливать до 7 млн тонн нефти в год.

Махачкалинский МТП включает в себя комплексы по перевалке сухих грузов мощностью 3 млн тонн в год, светлых и темных нефтепродуктов мощностью 7,9 млн тонн, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминалом мощностью 0,5 млн тонн в год. В декабре 2016 года ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт" было преобразовано в акционерное общество.