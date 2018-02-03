Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1238 RUR   0.0303 GBR   2.4241 TRY   0.4542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.80 Brent   69.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 5 Фев 11° 6 Фев

Дальнее зарубежье 03.02.2018 15:00

PayPal ожидает сохранения полноценного сотрудничества с eBay до июля 2020 г.

Платежный сервис PayPal ожидает сохранения полномасштабного сотрудничества с интернет-аукционом eBay до июля 2020 года, несмотря на соглашение eBay с нидерландским стартапом Adyen NV, который со временем станет главным платежным сервисом аукциона, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе PayPal.

"PayPal и eBay осуществляют плодотворное сотрудничество, в рамках которого PayPal продолжит предоставлять eBay всеобъемлющее платежное решение до июля 2020 года, - сообщила пресс-служба PayPal. - Компании подписали протокол о намерениях, согласно которому PayPal будет доступен на eBay до июля 2023 года".

PayPal была главным платежным сервисом eBay в течение 15 лет. Компании разделились в 2015 году, однако пока они по-прежнему связаны договором о сотрудничестве.

На долю транзакций eBay приходится около 13% всех платежей, обрабатываемых PayPal. По мнению аналитика BTIG Марка Палмера, у PayPal есть шанс со временем компенсировать сокращение поступлений от сотрудничества с eBay благодаря быстрому росту собственной платформы, но на данный момент в этом нет полной уверенности.

Эксперты Wedbush Securities также полагают, что PayPal сможет восстановить положение и повысить рентабельность благодаря недавним соглашениям с Visa и MasterCard.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: PAYPAL, EBAY, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


ФБР заявило об использовании ИГ систем PayPal и Ebay для транзакций в США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]