PayPal ожидает сохранения полноценного сотрудничества с eBay до июля 2020 г.

Платежный сервис PayPal ожидает сохранения полномасштабного сотрудничества с интернет-аукционом eBay до июля 2020 года, несмотря на соглашение eBay с нидерландским стартапом Adyen NV, который со временем станет главным платежным сервисом аукциона, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе PayPal.
"PayPal и eBay осуществляют плодотворное сотрудничество, в рамках которого PayPal продолжит предоставлять eBay всеобъемлющее платежное решение до июля 2020 года, - сообщила пресс-служба PayPal. - Компании подписали протокол о намерениях, согласно которому PayPal будет доступен на eBay до июля 2023 года".
PayPal была главным платежным сервисом eBay в течение 15 лет. Компании разделились в 2015 году, однако пока они по-прежнему связаны договором о сотрудничестве.
На долю транзакций eBay приходится около 13% всех платежей, обрабатываемых PayPal. По мнению аналитика BTIG Марка Палмера, у PayPal есть шанс со временем компенсировать сокращение поступлений от сотрудничества с eBay благодаря быстрому росту собственной платформы, но на данный момент в этом нет полной уверенности.
Эксперты Wedbush Securities также полагают, что PayPal сможет восстановить положение и повысить рентабельность благодаря недавним соглашениям с Visa и MasterCard.
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