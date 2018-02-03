Почти 60 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды

В трех аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий в субботу было задержано и отменено около 60 рейсов, следует из информации сервиса "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 11:35 мск, в "Шереметьево" задержаны 29 рейсов, в "Домодедово" - 12 , 14 отменены, во "Внуково" задержаны 13 рейсов.

Ранее МЧС распространило предупреждение, что в течение суток 3 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах местами снежные заносы.