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Регион 03.02.2018 12:48

Почти 60 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды

В трех аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий в субботу было задержано и отменено около 60 рейсов, следует из информации сервиса "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 11:35 мск, в "Шереметьево" задержаны 29 рейсов, в "Домодедово" - 12 , 14 отменены, во "Внуково" задержаны 13 рейсов.

Ранее МЧС распространило предупреждение, что в течение суток 3 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах местами снежные заносы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, АЭРОПОРТЫ, ПОГОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]