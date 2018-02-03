Израильская военная авиация нанесла удары по объектам ХАМАС на юге сектора Газа

Самолеты армии обороны Израиля нанесли удары по целям на юге сектора Газа в ответ на предпринятые оттуда обстрелы, сообщает в субботу армейская пресс-служба.

По ее данным, объекты принадлежали группировке ХАМАС. Израильская газета "Гаарец" в свою очередь отмечает, что за последние сутки по северному району пустыни Негев было выпущено две ракеты с территории сектора Газа.