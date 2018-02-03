Грузия не будет включать в договоры с инвесторами ГЭС гарантии закупок электроэнергии

Правительство Грузии приняло решение, в соответствие с которым в договоры с потенциальными инвесторами о строительстве малых и средних гидроэлектростанций, а также о владении и оперировании ГЭС отныне не будут включаться пункты о гарантированных закупках электроэнергии.
Ранее в договорах с инвесторами конкретизировались гарантированные закупки электроэнергии по тарифам, устанавливаемым АО "Коммерческий оператор электроэнергической системы Грузии" (ESCO).
Согласно постановлению правительства, нововведение распространяется на все 98 проектов малых и средних ГЭС общей прогнозируемой установленной мощностью 1,5 тыс. МВт, которые в настоящее время включены в перечень подлежащих строительству в рамках госпрограммы "Возобновляемая энергия".
Вместе с тем увеличен размер минимальной банковской гарантии на строительство ГЭС с $5 тыс. до $15 тыс. В случае же нескольких претендентов на осуществление проекта строительства ГЭС критерием для выявления победителя конкурса будет наибольший объем представленной инвестором банковской гарантии.
Вводимые новшества не касаются ранее оформленных меморандумов с инвесторами на строительство, владение и оперирование ГЭС.
Что касается стратегически важных проектов, таких как сезонные регулируемые ГЭС, то по ним инвесторы в виде исключения могут получить от ESCO гарантированные тарифы на закупку электроэнергии, но только после детальной оценки фискальных рисков со стороны министерства финансов Грузии.
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