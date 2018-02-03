МИД Украины получил запрос РФ об открытии четырех участков к президентским выборам 18 марта

В министерстве иностранных дел Украины рассматривают запрос РФ об открытии четырех избирательных участков на территории Украины к выборам президента России 18 марта.

"МИД Украины получило обращение посольства РФ в Украине относительно проведения 18 марта 2018 года выборов президента РФ и организации для граждан РФ, которые проживают в Украине, избирательных участков... Упомянутое обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами", - говорится в ответе МИД на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В частности, запрос касался открытия избирательных участков в помещениях посольства России в Киеве и генеральных консульств РФ во Львове, Одессе и Харькове.