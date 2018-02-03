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СНГ 03.02.2018 17:00

МИД Украины получил запрос РФ об открытии четырех участков к президентским выборам 18 марта

В министерстве иностранных дел Украины рассматривают запрос РФ об открытии четырех избирательных участков на территории Украины к выборам президента России 18 марта.

"МИД Украины получило обращение посольства РФ в Украине относительно проведения 18 марта 2018 года выборов президента РФ и организации для граждан РФ, которые проживают в Украине, избирательных участков... Упомянутое обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами", - говорится в ответе МИД на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В частности, запрос касался открытия избирательных участков в помещениях посольства России в Киеве и генеральных консульств РФ во Львове, Одессе и Харькове.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]