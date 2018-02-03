Кредитование банковском секторе Азербайджана начнет восстанавливаться в 2018г - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует в 2018 году восстановление кредитования в банковском секторе Азербайджана.
«Банковский сектор Азербайджана остается очень уязвимым. Но мы ожидаем, что в 2018 году начнется рост кредитования после падения в 2016-2017гг», - отмечается в сообщении агентства
По оценкам Fitch завершение реструктуризации внешних обязательств крупнейшего банка страны – Международного банка (МБА) на сумму $2,3 млрд позволила восстановить капитальные позиции и качество активов банка. «Следующим шагом должна быть приватизация МБА и закрытие значительной открытой валютной позиции банка», - подчеркивается в пресс-релизе.
Аналитики Fitch считают, что рост цен на нефть в 2017 году положительно повлиял на показатели платежного баланса Азербайджана, профицит которого составил 3,1% ВВП. «Кроме этого, наблюдается рост активов Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), которые достигли $35,8 млрд на конец 2017 года (87,4% ВВП) против $33,1 млрд на конец 2016 года. Мы прогнозируем рост активов ГНФАР в ближайшие годы, благодаря устойчивым ценам на нефть и ожидаемым ограничением объемов трансфертов в госбюджет в соответствии с новым фискальным правилом в 2019 году», подчеркивается в сообщении.
Fitch считает умеренным дефицит сводного бюджета Азербайджана в 2017 году на уровне 1,5% ВВП (1,2% ВВП в 2016 году). Fitch ожидает, что бюджетный баланс в 2018 году будет профицитным, благодаря увеличению нефтяных доходов и несмотря на рост капитальных расходов в текущем году.
Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в 2016 году сократились на 29%, в 2015 году спад составил 24,5%.
А.Азизов, Н.Аббасова
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Ясамальского района Баку
Спикер парламента Азербайджана награжден орденом «Чести» Казахстана
На Украине в минувшем году родились Золушка, Мадонна, Олимпиада, Фаустина, Цезарь, Мухаммед Али и Аполлон
Космонавты побили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в открытом космосе, они провели там более 8 часов, 7 минут
Президент Алиев распорядился выделить около 7 млн манатов на строительство школ в 6 районах Азербайджана
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
МОК обещает взять на ОИ-2018 2,5 тыс. допинг-тестов
Боевики в Сирии сбили из ПЗРК российский Су-25, пилот погиб в бою с террористами - Минобороны РФ
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве
Абоненты Nar, присоединившиеся к пакету Full, стали обладателями Samsung Galaxy S8, iPad Pro и Samsung Gear S3
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»