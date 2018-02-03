Кредитование банковском секторе Азербайджана начнет восстанавливаться в 2018г - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует в 2018 году восстановление кредитования в банковском секторе Азербайджана.

«Банковский сектор Азербайджана остается очень уязвимым. Но мы ожидаем, что в 2018 году начнется рост кредитования после падения в 2016-2017гг», - отмечается в сообщении агентства

По оценкам Fitch завершение реструктуризации внешних обязательств крупнейшего банка страны – Международного банка (МБА) на сумму $2,3 млрд позволила восстановить капитальные позиции и качество активов банка. «Следующим шагом должна быть приватизация МБА и закрытие значительной открытой валютной позиции банка», - подчеркивается в пресс-релизе.

Аналитики Fitch считают, что рост цен на нефть в 2017 году положительно повлиял на показатели платежного баланса Азербайджана, профицит которого составил 3,1% ВВП. «Кроме этого, наблюдается рост активов Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), которые достигли $35,8 млрд на конец 2017 года (87,4% ВВП) против $33,1 млрд на конец 2016 года. Мы прогнозируем рост активов ГНФАР в ближайшие годы, благодаря устойчивым ценам на нефть и ожидаемым ограничением объемов трансфертов в госбюджет в соответствии с новым фискальным правилом в 2019 году», подчеркивается в сообщении.

Fitch считает умеренным дефицит сводного бюджета Азербайджана в 2017 году на уровне 1,5% ВВП (1,2% ВВП в 2016 году). Fitch ожидает, что бюджетный баланс в 2018 году будет профицитным, благодаря увеличению нефтяных доходов и несмотря на рост капитальных расходов в текущем году.

Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в 2016 году сократились на 29%, в 2015 году спад составил 24,5%.

А.Азизов, Н.Аббасова