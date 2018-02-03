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СНГ 03.02.2018 18:00

Присвоение ледоколу "Совкомфлота" имени Евгения Примакова станет лучшей памятью о выдающемся политике - Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил участников церемонии имянаречения ледокола "Евгений Примаков", отметив, что это станет лучшей памятью о выдающемся политике и дипломате.

"Сегодня получает имя новое ледокольное судно компании "Совкомфлот". И символично, что это будет имя Евгения Примакова - известного государственного деятеля, политика, учёного, дипломата. Это станет лучшей памятью о выдающемся человеке, который всегда защищал национальные интересы страны, многое сделал для России", - говорится в поздравительной телеграмме Д.Медведева, текст которой публикует сайт правительства.

"Новейшее высокотехнологичное ледокольное судно "Евгений Примаков" - одно из самых совершенных в своём классе. Оно обладает уникальной конструкцией и оборудованием, благодаря которым экипаж может надёжно работать в сложных погодных условиях, круглосуточно обеспечивать всем необходимым специалистов нефтедобывающих платформ, нести аварийно-спасательное дежурство, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и при этом сохранять экологическую безопасность в Дальневосточном морском бассейне", - отметил премьер.

"Реализация проекта стала возможной благодаря эффективному сотрудничеству российских судостроителей, судоходных компаний, международной кооперации, взаимодействию корабелов и моряков", - говорится в телеграмме.

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Тэги: РОССИЯ, ЛЕДОКОЛ, ИМЯ, МЕДВЕДЕВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]