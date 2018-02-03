Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за 2017г составила около 884 млн манатов

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за 2017 год составила 883,6 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 1 млрд 667,6 млн манатов.

В 2017 году процентные доходы банков составили 1 млрд 775,2 млн манатов, в том числе 1 млрд 282,7 млн манатов по выданным кредитам.

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 938,5 млн манатов.

Процентные расходы банков за 2017 год составили 824,9 млн манатов, в том числе по депозитам – 373,4 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 980,6 млн манатов.

Доналоговая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 938,8 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль – 55,2 млн манатов.

Н.Аббасова