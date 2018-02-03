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Регион 03.02.2018 15:45

Шаманов назвал ложью пункт ядерной доктрины США о том, что РФ может первой применить атомное оружие

Положения ядерной доктрины США, утверждающие, что Россия якобы угрожает ограниченным применением ядерного оружия первой, не соответствуют действительности, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Это ложь. У нас в наших документах, в военной доктрине такого нет и никогда не было", - сказал В.Шаманов в субботу, комментируя ядерную доктрину США.

В то же время, сказал он, "отдельные вояки из США буквально около месяца назад, из комитета начальников штабов, высказывали идею закрепить на законодательном уровне возможность нанесения превентивного упреждающего удара".

"Они сами провоцируют всех и потом пытаются свалить с больной головы на здоровую", - сказал В.Шаманов.

В обнародованной накануне ядерной доктрине США говорится, что "Москва угрожает ограниченным применением ядерного оружия первой, наводя на мысль об ошибочном расчете на то, что ядерные угрозы или ограниченное применение [атомных боезарядов] первой способно парализовать США и НАТО и, таким образом, завершить [потенциальный] конфликт на условиях, выгодных для России".

Также в документе отмечается, что США следует добиться того, чтобы "российское руководство не делало просчета относительно последствий ограниченного применения ядерного оружия первыми - либо регионального, либо против самих США".

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, США, ВОЕННЫЕ


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