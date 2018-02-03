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Регион 03.02.2018 15:23

Американская ядерная доктрина может спровоцировать гонку вооружений - Слуцкий

Новая ядерная доктрина США опасна с точки зрения нарушения принципов ядерного сдерживания, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Новая ядерная доктрина США - еще один продукт американских гегемонов. Оправданием для ее разработки снова названа угроза, исходящая в основном со стороны России. При этом опять выдвигаются абсолютно голословные и бездоказательные обвинения о невыполнении наших обязательств в сфере ядерного разоружения", - сказал Л.Слуцкий журналистам в субботу.

По сути, подчеркнул он, эта доктрина "весьма опасна с точки зрения нарушения принципов ядерного сдерживания".

Как отметил Л.Слуцкий, по оценке экспертов, обнародованные положения, допускающие использование атомного оружия не как средства массового поражения, а как точечное средство борьбы с противником, "уже могут спровоцировать виток гонки вооружений в мире".

Это, по его словам, может произойти, "поскольку теперь и другие страны также могут начать вносить коррективы в свои доктрины".

Сама стратегия США по разработке ядерных компактных боезарядов, которые легко использовать, снижает препятствия для их применения и, тем самым, повышает угрозу ядерной войны, в том числе, при наличии такого фактора как КНДР, уверен глава комитета.

"А пассажи о том, что доктрина теперь дает возможность американским дипломатам говорить с позиции силы также носят весьма и весьма провокационный характер, ведущий только к усугублению конфронтации. Нам наоборот надо продолжать вести диалог, диалог конструктивный и на равных, чтобы поднять отношения двух крупнейших ядерных держав с исторического минимума", - заявил Л.Слуцкий.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, США, ДОКТРИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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