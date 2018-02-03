Американская ядерная доктрина может спровоцировать гонку вооружений - Слуцкий

Новая ядерная доктрина США опасна с точки зрения нарушения принципов ядерного сдерживания, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Новая ядерная доктрина США - еще один продукт американских гегемонов. Оправданием для ее разработки снова названа угроза, исходящая в основном со стороны России. При этом опять выдвигаются абсолютно голословные и бездоказательные обвинения о невыполнении наших обязательств в сфере ядерного разоружения", - сказал Л.Слуцкий журналистам в субботу.
По сути, подчеркнул он, эта доктрина "весьма опасна с точки зрения нарушения принципов ядерного сдерживания".
Как отметил Л.Слуцкий, по оценке экспертов, обнародованные положения, допускающие использование атомного оружия не как средства массового поражения, а как точечное средство борьбы с противником, "уже могут спровоцировать виток гонки вооружений в мире".
Это, по его словам, может произойти, "поскольку теперь и другие страны также могут начать вносить коррективы в свои доктрины".
Сама стратегия США по разработке ядерных компактных боезарядов, которые легко использовать, снижает препятствия для их применения и, тем самым, повышает угрозу ядерной войны, в том числе, при наличии такого фактора как КНДР, уверен глава комитета.
"А пассажи о том, что доктрина теперь дает возможность американским дипломатам говорить с позиции силы также носят весьма и весьма провокационный характер, ведущий только к усугублению конфронтации. Нам наоборот надо продолжать вести диалог, диалог конструктивный и на равных, чтобы поднять отношения двух крупнейших ядерных держав с исторического минимума", - заявил Л.Слуцкий.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Ясамальского района Баку
Спикер парламента Азербайджана награжден орденом «Чести» Казахстана
В 2017г наблюдалось некоторое восстановление накопительной функции маната – глава Центробанка
Банки в Азербайджане в 2017г сократили активы на 11%, увеличили капитализацию в 2 раза
Грузия не будет включать в договоры с инвесторами ГЭС гарантии закупок электроэнергии
На Украине в минувшем году родились Золушка, Мадонна, Олимпиада, Фаустина, Цезарь, Мухаммед Али и Аполлон
Космонавты побили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в открытом космосе, они провели там более 8 часов, 7 минут
Президент Алиев распорядился выделить около 7 млн манатов на строительство школ в 6 районах Азербайджана
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве
Абоненты Nar, присоединившиеся к пакету Full, стали обладателями Samsung Galaxy S8, iPad Pro и Samsung Gear S3
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»