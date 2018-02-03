Центробанк Азербайджана намерен в 2018 году удержать инфляцию на уровне 6-8% -глава ЦБА

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует в 2018 году удержать инфляцию на уровне 6-8%, заявил председатель правления ЦБА Эльман Рустамов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Центробанка.
«С учетом прогноза правительства по однозначной величине инфляции, ЦБА, используя имеющиеся в своем распоряжении инструменты и механизмы, будет стремиться удержать инфляцию в 2018 году на уровне 6-8%», - заявил Э.Рустамов в субботу на заседании совета правления ЦБА, посвященном итогам 2017 года.
Он также отметил, что в 2017 году инфляционные ожидания «стабилизировались». По словам Э.Рустамова, согласно данным Госкомитета по статистике стабилизация на валютном рынке, а также в условиях укрепления маната, рост мировых цен на продовольствие, а также изменение соотношения спроса и предложения по ряду товарных групп стали главными факторами, влияющими на уровень инфляции.
Как сообщалось, правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2017 года составила 12,9%.
Н.Аббасова
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