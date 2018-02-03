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Финансы 03.02.2018 15:58

Центробанк Азербайджана намерен в 2018 году удержать инфляцию на уровне 6-8% -глава ЦБА

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует в 2018 году удержать инфляцию на уровне 6-8%, заявил председатель правления ЦБА Эльман Рустамов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Центробанка.

«С учетом прогноза правительства по однозначной величине инфляции, ЦБА, используя имеющиеся в своем распоряжении инструменты и механизмы, будет стремиться удержать инфляцию в 2018 году на уровне 6-8%», - заявил Э.Рустамов в субботу на заседании совета правления ЦБА, посвященном итогам 2017 года.

Он также отметил, что в 2017 году инфляционные ожидания «стабилизировались». По словам Э.Рустамова, согласно данным Госкомитета по статистике стабилизация на валютном рынке, а также в условиях укрепления маната, рост мировых цен на продовольствие, а также изменение соотношения спроса и предложения по ряду товарных групп стали главными факторами, влияющими на уровень инфляции.

Как сообщалось, правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2017 года составила 12,9%.

Н.Аббасова

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Тэги: ЦБА, ИНФЛЯЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]