Центробанк Азербайджана намерен в 2018 году удержать инфляцию на уровне 6-8% -глава ЦБА

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует в 2018 году удержать инфляцию на уровне 6-8%, заявил председатель правления ЦБА Эльман Рустамов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Центробанка.

«С учетом прогноза правительства по однозначной величине инфляции, ЦБА, используя имеющиеся в своем распоряжении инструменты и механизмы, будет стремиться удержать инфляцию в 2018 году на уровне 6-8%», - заявил Э.Рустамов в субботу на заседании совета правления ЦБА, посвященном итогам 2017 года.

Он также отметил, что в 2017 году инфляционные ожидания «стабилизировались». По словам Э.Рустамова, согласно данным Госкомитета по статистике стабилизация на валютном рынке, а также в условиях укрепления маната, рост мировых цен на продовольствие, а также изменение соотношения спроса и предложения по ряду товарных групп стали главными факторами, влияющими на уровень инфляции.

Как сообщалось, правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2017 года составила 12,9%.

Н.Аббасова