Турецкая армия приближается к сирийскому городу Африну - Эрдоган

Турецкие войска уже находятся в непосредственной близости от сирийского города Африна, сообщил в субботу президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Мы продвигаемся к Африну. Мы уже близко", - сказал он, выступая на встрече с однопартийцами (Партии справедливости и развития) в провинции Битлис на востоке страны.

Ранее в субботу Генеральный штаб турецких вооруженных сил проинформировал об уничтожении 897 курдских боевиков с начала операции "Оливковая ветвь" в районе сирийского города Африна.

Согласно сообщению, за последние сутки на северо-западе Сирии ликвидированы 74 боевика, нанесены удары по 15 объектам курдской партии "Демократический союз" и Отрядов народной самообороны.

В январе Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против боевиков ИГ.

Между тем ранее МИД Сирии обвинил Турцию, проводящую военную операцию в районе Африна, в агрессии и в нарушении Устава ООН.

"Сирийская Арабская Республика отмечает: проведение любых военных операций на ее территории без ясно выраженного согласия является вооруженным нападением и оккупацией, по отношению к которым (сирийские власти - ИФ) будут действовать соответствующим образом", - приводит сирийское агентство САНА выдержки из послания, которое МИД Сирии направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и в СБ ООН.

САНА отмечает, что согласно утверждениям сирийского МИД, Турция продолжает распространять дезинформацию о своей операции.