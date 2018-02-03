Четыре иностранца ранены в результате стрельбы на улицах итальянского города Мачерата

Четыре человека в субботу получили ранения в результате стрельбы на улицах города Мачерата в центральной части Италии, сообщает телеканал РАИ.

По первоначальным данным полиции, которые приводит телеканал, стреляли из автомобиля, который двигался по улицам города, все раненые - иностранцы. Они доставлены в больницу.

Градоначальник Мачераты Романо Каранчини призвал жителей города не выходить из домов.

Ведется розыск стрелявших.