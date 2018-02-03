У РФ нет планов превентивных ядерных ударов по США, применение ядерного оружия уничтожит цивилизацию - сенатор Клинцевич

Россия не планирует превентивные ядерные удары по США, в этом нет необходимости, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Этого у нас в планах нет, и в этом нет никакой необходимости. Сегодня применение ядерного оружия - это конец цивилизации с точки зрения того, что есть у нас и у американцев. Это для всех закончится крайне плохо, для Африки, для Азии, для двух Америк - для всех", - сказал Ф.Клинцевич "Интерфаксу" в субботу, комментируя новую ядерную доктрину США.