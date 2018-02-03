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Регион 03.02.2018 16:18

У РФ нет планов превентивных ядерных ударов по США, применение ядерного оружия уничтожит цивилизацию - сенатор Клинцевич

Россия не планирует превентивные ядерные удары по США, в этом нет необходимости, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Этого у нас в планах нет, и в этом нет никакой необходимости. Сегодня применение ядерного оружия - это конец цивилизации с точки зрения того, что есть у нас и у американцев. Это для всех закончится крайне плохо, для Африки, для Азии, для двух Америк - для всех", - сказал Ф.Клинцевич "Интерфаксу" в субботу, комментируя новую ядерную доктрину США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ДОКТРИНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]