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Дальнее зарубежье 03.02.2018 17:23

В Мачерате задержан стрелявший из автомобиля по иностранцам

Полиция сообщила в субботу о задержании человека, который открыл стрельбу по иностранцам на улицах города Мачерата в центральной части Италии.

По данным итальянского телеканала РАИ, в момент задержания в автомобиле, из которого были произведены выстрелы, находился один человек, он был вооружен.

Ранее в субботу, по уточненным данным, шестеро человек получили ранения в результате стрельбы на улицах города Мачерата. Все раненые - иностранцы. Они доставлены в больницу. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Градоначальник Мачераты Романо Каранчини сообщил, что пока рекомендует жителям города оставаться дома.

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Тэги: ИТАЛИЯ, СТРЕЛЬБА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]