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Дальнее зарубежье 03.02.2018 21:00

МОК обещает взять на ОИ-2018 2,5 тыс. допинг-тестов

Международный олимпийский комитет проведет 2,5 тысячи допинг-тестов во время Олимпиады в Пхенчхане, за год же было взято 21 тысяча проб, сообщили в МОК.

"Во время Игр-2018 будет взято 2,5 тысячи допинг-тестов, более 1400 из них будет взято вне времени соревнований и более 1000 - во время них", - заявил директор МОК по вопросам медицины и науки Ричард Баджетт.

МОК сообщает, что завершена работа антидопинговой группы, она провела 21 тысячу тестов с февраля прошлого года по семи олимпийским зимним видам спорта.

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Тэги: ОЛИМПИАДА, ДОПИНГ, ПРОБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]