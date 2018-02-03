МОК обещает взять на ОИ-2018 2,5 тыс. допинг-тестов

Международный олимпийский комитет проведет 2,5 тысячи допинг-тестов во время Олимпиады в Пхенчхане, за год же было взято 21 тысяча проб, сообщили в МОК.

"Во время Игр-2018 будет взято 2,5 тысячи допинг-тестов, более 1400 из них будет взято вне времени соревнований и более 1000 - во время них", - заявил директор МОК по вопросам медицины и науки Ричард Баджетт.

МОК сообщает, что завершена работа антидопинговой группы, она провела 21 тысячу тестов с февраля прошлого года по семи олимпийским зимним видам спорта.