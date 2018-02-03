Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1238 RUR   0.0303 GBR   2.4241 TRY   0.4542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.80 Brent   69.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 5 Фев 11° 6 Фев

Регион 03.02.2018 18:00

Москва примет меры безопасности в ответ на новую ядерную доктрину США - МИД РФ

России придется принимать меры безопасности в связи с подходами к проблеме атомных вооружений, изложенными в новой ядерной доктрине США, заявили в МИД РФ.

"Нам, конечно, придётся учитывать подходы, введённые теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности", - говорится в комментарии МИД РФ, обнародованном в субботу.

В МИД РФ также отметили, что с учетом обвинений в адрес России, содержащихся в американской доктрине, "лицемерными выглядят (...) пассажи о заинтересованности Вашингтона в "стабильных отношениях" с нами и настрое на конструктивную работу в интересах снижения соответствующих рисков".

"Со своей стороны, мы к такой работе готовы. Призываем США серьезно заняться совместным с нами поиском решений накапливающихся проблем в сфере поддержания стратегической стабильности", - заявили в МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ДОКТРИНА, МЕРЫ


Похожие новости


МИД РФ: Американские спецслужбы продолжают "охоту" за россиянами по всему миру Сенатор-демократ просит администрацию президента США объяснить цель визита в страну Нарышкина Россия делится с США информацией в сфере антитеррора - Путин Матвиенко считает, что вопреки санкциям США интерес к российскому оружию в мире будет возрастать Медведев: непопадание в список Минфина США - повод уволиться Не следует ждать от Москвы бесконечной сдачи позиций - Путин об отношениях с США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]