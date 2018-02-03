Москва примет меры безопасности в ответ на новую ядерную доктрину США - МИД РФ

России придется принимать меры безопасности в связи с подходами к проблеме атомных вооружений, изложенными в новой ядерной доктрине США, заявили в МИД РФ.

"Нам, конечно, придётся учитывать подходы, введённые теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности", - говорится в комментарии МИД РФ, обнародованном в субботу.

В МИД РФ также отметили, что с учетом обвинений в адрес России, содержащихся в американской доктрине, "лицемерными выглядят (...) пассажи о заинтересованности Вашингтона в "стабильных отношениях" с нами и настрое на конструктивную работу в интересах снижения соответствующих рисков".

"Со своей стороны, мы к такой работе готовы. Призываем США серьезно заняться совместным с нами поиском решений накапливающихся проблем в сфере поддержания стратегической стабильности", - заявили в МИД РФ.