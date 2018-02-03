В иракской провинции Анбар началась военная операция против ИГ

Иракская армия начала в провинции Анбар широкомасштабную операцию по уничтожению остающихся там боевиков "Исламского государства".

Командующий оперативным командованием провинции Анбар Махмуд Фалахи в эфире курдского телеканала "Рудау" сообщил, что операция началась ранее в субботу. Ее цель состоит в полном уничтожении боевиков ИГ на территории провинции вплоть до границы с Саудовской Аравией.

Глава правительства Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победе над ИГ в Ираке в начале декабря 2017 года, когда от боевиков были освобождены все основные иракские города. В то же время с тех пор армия Ирака уничтожает остающиеся ячейки ИГ в иракских провинциях Анбар и Салах-эд-Дин.