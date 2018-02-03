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Дальнее зарубежье 03.02.2018 18:23

В иракской провинции Анбар началась военная операция против ИГ

Иракская армия начала в провинции Анбар широкомасштабную операцию по уничтожению остающихся там боевиков "Исламского государства".

Командующий оперативным командованием провинции Анбар Махмуд Фалахи в эфире курдского телеканала "Рудау" сообщил, что операция началась ранее в субботу. Ее цель состоит в полном уничтожении боевиков ИГ на территории провинции вплоть до границы с Саудовской Аравией.

Глава правительства Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победе над ИГ в Ираке в начале декабря 2017 года, когда от боевиков были освобождены все основные иракские города. В то же время с тех пор армия Ирака уничтожает остающиеся ячейки ИГ в иракских провинциях Анбар и Салах-эд-Дин.

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Тэги: ИРАК, ИГ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]