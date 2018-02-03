В 2017г наблюдалось некоторое восстановление накопительной функции маната – глава Центробанка

Манатная денежная база в 2017 году увеличилась на 8,7%, заявил председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.
«Монетарные условия в 2017 году формировались под влиянием потребностей в ликвидности фискального сектора и банковской системы. В 2017 году рост манатной денежной базы составил 8,7%, что выше темпов роста ненефтяного ВВП», - заявил Э.Рустамов в субботу на заседании совета правления ЦБА, посвященном итогам прошлого года.
По его словам, оборот денежных средств в 2017 году был достаточным для обеспечения своевременности платежей в экономике. «В 2017 году наблюдалось некоторое восстановление накопительной функции маната», - отметил он.
Э.Рустамов добавил, что денежное предложение в 2018 году будет регулироваться с учетом прогнозов по темпам роста ВВП и уровня инфляции, а также процессов, протекающих на финансовом рынке и позиций ликвидности в банковской системе. «Наряду с этим важным вопросом будет удовлетворение потребностей экономики в ликвидности», - отметил он.
При этом он подчеркнул, что для достижения целей денежной политики, Центробанк намерен использовать имеющиеся в распоряжении инструменты, в том числе активное проведение временных рамочных операций и операций на открытом рынке.
«Эти инструменты будут использоваться, в том числе, в зависимости от ликвидности в банковском секторе. Если будет иметь место профицит структурной ликвидности, то ЦБА может расширить портфель операций по стерилизации. Параметры процентного коридора будут определяться с учетом показателей экономического цикла, анализа инфляционных рисков и процессов в различных сегментах финансовых рынков. В целом, Центробанк отдает предпочтению сохранению учетной ставки в «позитивной зоне» с учетом динамики инфляции и инфляционных ожиданий», - отметил Э.Рустамов.
А.Азизов
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