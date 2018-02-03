Боевики в Сирии сбили из ПЗРК российский Су-25, пилот погиб в бою с террористами - Минобороны РФ

Боевики в Сирии сбили российский штурмовик Су-25, пилот погиб, сообщили в Минобороны РФ.

Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб", говорится в сообщении военного ведомства, распространенного в субботу.

"Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам Джабхат ан Нусры". При ведении боя с террористами пилот погиб", - заявили в Минобороны.

"По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного ракетного комплекса" - сообщили в военном ведомстве.

"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика", - заявили в Минобороны РФ.

До инцидента с Су-25 официально сообщалось, что за время военной операции в Сирии Россия потеряла 4 самолета и 4 вертолета.