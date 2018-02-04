Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1238 RUR   0.0303 GBR   2.4241 TRY   0.4542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.80 Brent   69.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 6 Фев 7 Фев

Дальнее зарубежье 04.02.2018 09:16

Более 30 боевиков уничтожено в Сирии высокоточным оружием в районе атаки на российский Су-25 - Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по боевикам, которые сбили в Сирии российский самолет-штурмовик Су-25, сообщили в министерстве обороны РФ.

"По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джабхат-ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка - ИФ)", - говорится в сообщении Минобороны.

В Минобороны РФ заявили: "По району, подконтрольному террористической группировке "Джабхат-ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты переносного зенитного ракетного комплекса по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием".

В ходе российской военной операции в Сирии российские военные применяли против боевиков высокоточные крылатые ракеты "Калибр", удары "Калибрами" неоднократно наносились фрегатами и подлодками из состава эскадры ВМФ РФ в Средиземном море.

Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что боевики сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25, который выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб".

По данным Минобороны РФ, летчик катапультировался, но погиб в бою с боевиками.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


МИД РФ отвергает обвинения в предательстве Россией курдов на севере Сирии Глава МИД Турции заявляет о продолжении контактов с РФ на политическом уровне и между оборонными ведомствами Минобороны РФ сообщает о начале операции по уничтожению более 1,5 тыс. боевиков "Джабхат ан-Нусры" в сирийской провинции Идлиб Пентагон бесконтрольно поставлял оружие проамериканским формированиям в САР, что привело к проведению Турцией военной операции - Минобороны РФ Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку Конгресса сирийского нацдиалога и режим прекращения огня в зонах деэскалации Глава МИД Турции призвал Россию и Иран не позволять сирийской армии атаковать позиции умеренных оппозиционеров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]