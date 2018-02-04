Более 30 боевиков уничтожено в Сирии высокоточным оружием в районе атаки на российский Су-25 - Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по боевикам, которые сбили в Сирии российский самолет-штурмовик Су-25, сообщили в министерстве обороны РФ.

"По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джабхат-ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка - ИФ)", - говорится в сообщении Минобороны.

В Минобороны РФ заявили: "По району, подконтрольному террористической группировке "Джабхат-ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты переносного зенитного ракетного комплекса по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием".

В ходе российской военной операции в Сирии российские военные применяли против боевиков высокоточные крылатые ракеты "Калибр", удары "Калибрами" неоднократно наносились фрегатами и подлодками из состава эскадры ВМФ РФ в Средиземном море.

Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что боевики сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25, который выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб".

По данным Минобороны РФ, летчик катапультировался, но погиб в бою с боевиками.