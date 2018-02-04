РФ проведет серьезное расследование обстоятельств потери в Идлибе штурмовика Су-25 - Клинцевич

Россия проведет серьезное расследование обстоятельств инцидента с российским штурмовиком Су-25 в зоне деэскалации Идлиб, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Конечно, мы проведем расследование, включая очень многие вещи, - от типа ПЗРК до обстоятельств сбития Су-25", - сказал Ф.Клинцевич "Интерфаксу" в субботу.

По его мнению, возможно, найдутся и какие-то видеоматериалы "в силу загруженности и беспилотниками и космосом того района".

"Это все будет анализироваться и очень серьезно изучаться на всех уровнях и со всеми инстанциями", - подчеркнул Ф.Клинцевич.

По словам сенатора, с военной точки зрения "сбитие одного самолета ничего собой не представляет, но политически это имеет очень большое значение и далеко идущие последствия". "Конечно, это печальный факт", - сказал Ф.Клинцевич.