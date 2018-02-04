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СНГ 04.02.2018 09:50

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на территории Киргизии

На территории Киргизии в воскресенье в 9:21 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

"Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,5 располагался в 586 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Координаты эпицентра - 39.72 градусов северной широты, 71.63 градусов восточной долготы. Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости по 12-балльной шкале МSК-64 нет, отмечают сейсмологи.

Как сообщалось, в Киргизии в субботу произошло три землетрясения силой до 3,5 баллов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]