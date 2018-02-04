Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на территории Киргизии

На территории Киргизии в воскресенье в 9:21 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.
"Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,5 располагался в 586 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана", - говорится в сообщении.
Координаты эпицентра - 39.72 градусов северной широты, 71.63 градусов восточной долготы. Глубина 5 км.
Сведений об ощутимости по 12-балльной шкале МSК-64 нет, отмечают сейсмологи.
Как сообщалось, в Киргизии в субботу произошло три землетрясения силой до 3,5 баллов.
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