Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на территории Киргизии

На территории Киргизии в воскресенье в 9:21 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

"Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,5 располагался в 586 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Координаты эпицентра - 39.72 градусов северной широты, 71.63 градусов восточной долготы. Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости по 12-балльной шкале МSК-64 нет, отмечают сейсмологи.

Как сообщалось, в Киргизии в субботу произошло три землетрясения силой до 3,5 баллов.