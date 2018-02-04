Грузия ищет поставщиков труб и линейных кранов для газопроводов на сумму до $3,4 млн

АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC) в пятницу объявило два электронных тендера на поставку труб, а также 47 линейных кранов для реконструкции и строительства участков магистральных газопроводов на территории страны.
Как говорится в сообщении GOGC, корпорация планирует закупить 20,789 тыс. стальных бесшовных труб стандарта API 5L PSL2 разной модификации диаметром 150-1200 мм длиной 10,5-12 м. Начальная цена закупки (без НДС) составляет 6 млн 182,5 тыс. лари (около $2,5 млн по текущему курсу - ИФ), шаг снижения цены установлен в размере 61,8 тыс. лари.
Начальная стоимость закупки линейных сферических кранов разной модификации (без НДС) 2 млн 140,8 млн лари ($865 тыс.), шаг снижения цены - 21,4 тыс. лари.
Согласно условиям тендеров, трубы и линейные краны должны быть поставлены на склады GOGC не позднее 120 дней после подписания контракта.
Тендеры пройдут с 13 по 16 февраля.
Основной сферой деятельности GOGC является разведка и добыча нефти и газа, операции по их транспортировке, проектирование, строительство и эксплуатация магистральных нефте- и газопроводов.
GOGC учреждено в марте 2006 года путем слияния АО "Грузинская нефтяная международная корпорация", АО "Грузинская газовая международная корпорация" и АО "Грузнефть". В 2012 году 100% акций GOGC решением правительства Грузии были переданы АО "Партнерский фонд", созданному с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов.
Официальный курс на 2 февраля - 2,4749 лари/$1.
США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта-посол
Азербайджанские и российские историки пресекли в МГИМО армянскую провокацию по событиям в январе 1918 года в Шамхоре - Кузнецов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Употребление алкоголя может вызвать как минимум семь видов рака - ВОЗ
На Украине в минувшем году родились Золушка, Мадонна, Олимпиада, Фаустина, Цезарь, Мухаммед Али и Аполлон
Космонавты побили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в открытом космосе, они провели там более 8 часов, 7 минут
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Грузия и ЕС обсудят в Брюсселе реализацию Соглашения об ассоциации и приоритеты сотрудничества
Россия пошла навстречу Турции по условиям контракта о приобретении систем С-400 - Эрдоган
Грузия ужесточила фитосанитарный и ветеринарный контроль на границе
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве
Абоненты Nar, присоединившиеся к пакету Full, стали обладателями Samsung Galaxy S8, iPad Pro и Samsung Gear S3
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»