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ТЭК 04.02.2018 14:00

Грузия ищет поставщиков труб и линейных кранов для газопроводов на сумму до $3,4 млн

АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC) в пятницу объявило два электронных тендера на поставку труб, а также 47 линейных кранов для реконструкции и строительства участков магистральных газопроводов на территории страны.

Как говорится в сообщении GOGC, корпорация планирует закупить 20,789 тыс. стальных бесшовных труб стандарта API 5L PSL2 разной модификации диаметром 150-1200 мм длиной 10,5-12 м. Начальная цена закупки (без НДС) составляет 6 млн 182,5 тыс. лари (около $2,5 млн по текущему курсу - ИФ), шаг снижения цены установлен в размере 61,8 тыс. лари.

Начальная стоимость закупки линейных сферических кранов разной модификации (без НДС) 2 млн 140,8 млн лари ($865 тыс.), шаг снижения цены - 21,4 тыс. лари.

Согласно условиям тендеров, трубы и линейные краны должны быть поставлены на склады GOGC не позднее 120 дней после подписания контракта.

Тендеры пройдут с 13 по 16 февраля.

Основной сферой деятельности GOGC является разведка и добыча нефти и газа, операции по их транспортировке, проектирование, строительство и эксплуатация магистральных нефте- и газопроводов.

GOGC учреждено в марте 2006 года путем слияния АО "Грузинская нефтяная международная корпорация", АО "Грузинская газовая международная корпорация" и АО "Грузнефть". В 2012 году 100% акций GOGC решением правительства Грузии были переданы АО "Партнерский фонд", созданному с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов.

Официальный курс на 2 февраля - 2,4749 лари/$1.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГАЗОПРОВОДЫ, ТРУБЫ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]