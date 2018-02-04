Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1238 RUR   0.0303 GBR   2.4241 TRY   0.4542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.80 Brent   69.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 6 Фев 7 Фев

ТЭК 04.02.2018 16:00

Украина в январе увеличила добычу газа на 3,1%

Добыча природного газа на Украине в январе 2018 года увеличилась, по оперативным данным, на 3,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года - до 1 млрд 773,5 млн кубометров, сообщается в материалах ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 302,8 млн куб. м (рост на 3,3%), ПАО "Укрнафта" - 91 млн куб. м (снижение на 16,7%).

Как сообщалось, добыча природного газа в стране в 2017 году выросла на 4% по сравнению с 2016 годом - до 20 млрд 791,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Власти Украины намерены сохранить цену газа для населения до конца зимы, вопреки требованию МВФ о повышении Порошенко ставит условия для возобновления закупок Украиной российского газа Порошенко хочет перевести после 2019г закупки Европой российского газа на границу с РФ Премьер Украины не видит причин для повышения тарифов на газ для населения Премьер Украины обещает, что резких скачков цен на газ не будет SOCAR получила разрешение на поставки природного газа в Украине

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]