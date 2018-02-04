Украина в январе увеличила добычу газа на 3,1%

Добыча природного газа на Украине в январе 2018 года увеличилась, по оперативным данным, на 3,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года - до 1 млрд 773,5 млн кубометров, сообщается в материалах ПАО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 302,8 млн куб. м (рост на 3,3%), ПАО "Укрнафта" - 91 млн куб. м (снижение на 16,7%).
Как сообщалось, добыча природного газа в стране в 2017 году выросла на 4% по сравнению с 2016 годом - до 20 млрд 791,4 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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