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Регион 04.02.2018 10:30

Российские военные продолжат серийно закупать беспилотники "Элерон-3СВ" для разведки и целеуказания - источник

Казанское предприятие "Эникс" в 2018 году продолжит поставлять военным серийно выпускаемые разведывательные беспилотники "Элерон-3СВ", сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.

"В 2017 году между Минобороны РФ и компанией "Эникс" был подписан контракт на поставку комплексов с беспилотниками "Элерон-3СВ". Уже в конце прошлого года в рамках подписанного контракта были поставлены первые несколько комплексов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поставки по контракту с военными будут продолжены в этом году и завершатся в четвертом квартале 2018 года.

Он отметил, что "поставляемые беспилотники "Элерон-3СВ" являются серийным изделием, которых суммарно поставлено уже несколько сотен экземпляров".

Источник уточник, что поставляемые в 2018 году "Элерон-3СВ" будут оснащены усовершенствованной целевой нагрузкой: новым тепловизором и видеоаппаратурой с передачей изображения повышенной четкости.

Он добавил, что в дальнейшем разведывательный комплекс будет оснащаться более защищенной линией связи для управления и приема-передачи видеоизображения.

Комплекс с БЛА ближнего действия "Элерон-3СВ" предназначен для ведения воздушной оптикоэлектронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным средствам, ретрансляции радиосигнала.

Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта - с ручной катапульты.

Эти комплексы стоят на вооружении подразделений специального назначения, разведывательных, артиллерийских подразделений, а также мотострелковых соединений и ВДВ.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, БЕСПИЛОТНИКИ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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