Казанское предприятие "Эникс" в 2018 году продолжит поставлять военным серийно выпускаемые разведывательные беспилотники "Элерон-3СВ", сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.
"В 2017 году между Минобороны РФ и компанией "Эникс" был подписан контракт на поставку комплексов с беспилотниками "Элерон-3СВ". Уже в конце прошлого года в рамках подписанного контракта были поставлены первые несколько комплексов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, поставки по контракту с военными будут продолжены в этом году и завершатся в четвертом квартале 2018 года.
Он отметил, что "поставляемые беспилотники "Элерон-3СВ" являются серийным изделием, которых суммарно поставлено уже несколько сотен экземпляров".
Источник уточник, что поставляемые в 2018 году "Элерон-3СВ" будут оснащены усовершенствованной целевой нагрузкой: новым тепловизором и видеоаппаратурой с передачей изображения повышенной четкости.
Он добавил, что в дальнейшем разведывательный комплекс будет оснащаться более защищенной линией связи для управления и приема-передачи видеоизображения.
Комплекс с БЛА ближнего действия "Элерон-3СВ" предназначен для ведения воздушной оптикоэлектронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным средствам, ретрансляции радиосигнала.
Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта - с ручной катапульты.
Эти комплексы стоят на вооружении подразделений специального назначения, разведывательных, артиллерийских подразделений, а также мотострелковых соединений и ВДВ.
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