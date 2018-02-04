В Украине из-за непогоды обесточено около 400 населенных пунктов в семи областях

Вследствие сложных погодных условий в ночь на воскресенье в Украине остались без электроснабжения 394 населенных пункта в семи областях, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"С 3 на 4 февраля из-за осложнения погодных условий (дождь, снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 394 населенных пунктов в семи областях, а именно: Львовская - 220 населенных пунктов, Ивано-Франковская - 46, Закарпатская - 44, Тернопольская - 43, Ровенская - 22, Черниговская - 18 и Сумская - 1", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.