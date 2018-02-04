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СНГ 04.02.2018 10:42

В Украине из-за непогоды обесточено около 400 населенных пунктов в семи областях

Вследствие сложных погодных условий в ночь на воскресенье в Украине остались без электроснабжения 394 населенных пункта в семи областях, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"С 3 на 4 февраля из-за осложнения погодных условий (дождь, снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 394 населенных пунктов в семи областях, а именно: Львовская - 220 населенных пунктов, Ивано-Франковская - 46, Закарпатская - 44, Тернопольская - 43, Ровенская - 22, Черниговская - 18 и Сумская - 1", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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Тэги: УКРАИНА, НЕПОГОДА, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]