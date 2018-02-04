В парламенте Японии впервые пройдут учения по эвакуации в связи с ракетной угрозой КНДР

В парламенте Японии намерены организовать учения по эвакуации, по сценарию которых депутатам придется укрыться в убежище из-за приближения ракеты, запущенной КНДР, сообщает в воскресенье японский телеканал Эн-эйч-кей.

Телеканал уточняет, что это первые учения, когда депутатов будут выводить из зала заседания в убежище.

Учения должны будут пройти во время заседания нижней палаты парламента. Во время них служба безопасности будет отрабатывать ситуацию с перемещением в убежище примерно 465 депутатов и сотрудников парламента, а также руководящие действия для подобных мероприятий.

В 2017 году службы гражданской обороны Японии неоднократно проводили учения, на которых отрабатывали сценарий с эвакуацией гражданского населения. В минувшем январе в Токио прошли эвакуационные учения, чей сценарий подразумевал ракетную атаку на японскую столицу. При этом Эн-эйч-кей уточнял, что эти учения, главным образом, имели отношение к ситуации вокруг КНДР.