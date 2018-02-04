В парламенте Японии впервые пройдут учения по эвакуации в связи с ракетной угрозой КНДР

В парламенте Японии намерены организовать учения по эвакуации, по сценарию которых депутатам придется укрыться в убежище из-за приближения ракеты, запущенной КНДР, сообщает в воскресенье японский телеканал Эн-эйч-кей.
Телеканал уточняет, что это первые учения, когда депутатов будут выводить из зала заседания в убежище.
Учения должны будут пройти во время заседания нижней палаты парламента. Во время них служба безопасности будет отрабатывать ситуацию с перемещением в убежище примерно 465 депутатов и сотрудников парламента, а также руководящие действия для подобных мероприятий.
В 2017 году службы гражданской обороны Японии неоднократно проводили учения, на которых отрабатывали сценарий с эвакуацией гражданского населения. В минувшем январе в Токио прошли эвакуационные учения, чей сценарий подразумевал ракетную атаку на японскую столицу. При этом Эн-эйч-кей уточнял, что эти учения, главным образом, имели отношение к ситуации вокруг КНДР.
США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта-посол
Азербайджанские и российские историки пресекли в МГИМО армянскую провокацию по событиям в январе 1918 года в Шамхоре - Кузнецов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Министр нефти Ирана обвиняет Трампа в срыве ряда контрактов Тегерана в нефтегазовой отрасли
Украина в январе увеличила добычу газа на 3,1%
Грузия ищет поставщиков труб и линейных кранов для газопроводов на сумму до $3,4 млн
Употребление алкоголя может вызвать как минимум семь видов рака - ВОЗ
На Украине в минувшем году родились Золушка, Мадонна, Олимпиада, Фаустина, Цезарь, Мухаммед Али и Аполлон
Космонавты побили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в открытом космосе, они провели там более 8 часов, 7 минут
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве
Абоненты Nar, присоединившиеся к пакету Full, стали обладателями Samsung Galaxy S8, iPad Pro и Samsung Gear S3
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»