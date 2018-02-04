Употребление алкоголя может вызвать как минимум семь видов рака - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о связи между потреблением алкоголя и онкологическими заболеваниями, говорится в сообщении Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ.

"В Европейском регионе ВОЗ отмечается самый высокий уровень потребления алкоголя в мире, однако уровень осведомленности населения о связи между употреблением алкоголя и повышенным риском развития онкологических заболеваний остается низким", - говорится в сообщении ЕРБ ВОЗ, распространённом в преддверии Всемирного дня борьбы с раком, который отмечается 4 февраля.

В настоящее время уже установлена связь между употреблением алкоголя и семью видами рака. "Было установлено, что употребление алкоголя может вызывать как минимум семь видов рака, а именно: рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, рак пищевода, рак гортани, рак печени, рак ротовой полости, рак горла", - говорится в сообщении.

Повреждение клеток этанолом, содержащимся во всех алкогольных продуктах, подвергает их большему риску злокачественного перерождения. Этанол также оказывает воздействие на женские гормоны, стимулируя клеточную пролиферацию и повышая риск развития рака молочной железы.

"Если на употребление алкоголя накладывается еще и курение табака, степень повреждения тканей во много раз увеличивается, в результате чего повышается риск развития рака", - отмечают в ЕРБ ВОЗ.

По их данным, зависимость "доза-эффект" применительно к употреблению алкоголя и развитию рака очевидна: чем выше уровень потребления алкоголя, тем выше риск развития рака. Так, риск развития рака молочной железы у женщины повышается на 50%, если она выпивает четыре бокала вина в день, и на 130%, если она выпивает восемь бокалов в день. При этом любое сокращение потребления алкоголя сокращает риск развития связанного с ним рака, добавляют в ВОЗ.

"Четко установленного нижнего порога безопасного употребления спиртных напитков не существует, а это значит, что даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака", - подчеркивают медики.

Между тем, уровень осознания людьми связи между алкоголем и конкретными видами рака, по данным исследований, колеблется в диапазоне между 18% для рака молочной железы и 80% для рака печени, демонстрируя недостаток соответствующих знаний у населения в целом. "И, тем не менее, на рак приходится 12% всех случаев смерти, связываемых с алкоголем, в регионе", - говорится в сообщении.

В Европейском плане действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012-2020 годы излагаются несколько вариантов эмпирически обоснованных государственных мер. К трем наиболее затратоэффективным подходам относятся, по мнению медиков: повышение цены путем налогообложения, ограничение доступности алкоголя в розничной продаже, введение запрета на рекламу алкогольных напитков.

Еще одна важная мера - внедрение программ проведения кратких вмешательств (методик для выявления существующих или потенциальных проблем, вызванных потреблением алкоголя, и мотивация пациента на поиск их решения - ИФ) в учреждениях первичной медико-санитарной помощи для лиц, употребляющих алкоголь в опасных или вредных количествах, отмечается в сообщении.